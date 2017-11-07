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11:08 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска борется с рассадниками грызунов и бродячих собак

В городе продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в частном секторе.

С начала года вывезено на полигоны 220 тыс. кубических метров твердых бытовых отходов. Треть от вывезенного составляет мусор, собранный на несанкционированных свалках.

«Мы бы хотели в очередной раз призвать омичей к соблюдению чистоты, напомнить, что стихийные свалки не только не красят город, но и являются рассадником инфекций, а также привлекательны для грызунов и бродячих собак», — заявил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.

По словам Казимирова, сейчас график установки контейнеров для твердых бытовых отходов согласовывается с квартальными в частном секторе.

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