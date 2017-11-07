Мэрия Омска борется с рассадниками грызунов и бродячих собак

С начала года вывезено на полигоны 220 тыс. кубических метров твердых бытовых отходов. Треть от вывезенного составляет мусор, собранный на несанкционированных свалках.

«Мы бы хотели в очередной раз призвать омичей к соблюдению чистоты, напомнить, что стихийные свалки не только не красят город, но и являются рассадником инфекций, а также привлекательны для грызунов и бродячих собак», — заявил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.