Мэрия Омска борется с рассадниками грызунов и бродячих собак
В городе продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в частном секторе.
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В городе продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в частном секторе.
С начала года вывезено на полигоны 220 тыс. кубических метров твердых бытовых отходов. Треть от вывезенного составляет мусор, собранный на несанкционированных свалках.
«Мы бы хотели в очередной раз призвать омичей к соблюдению чистоты, напомнить, что стихийные свалки не только не красят город, но и являются рассадником инфекций, а также привлекательны для грызунов и бродячих собак», — заявил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.
По словам Казимирова, сейчас график установки контейнеров для твердых бытовых отходов согласовывается с квартальными в частном секторе.