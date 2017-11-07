Нацбанк спасет RBK от банкротства: сколько денег выделит государство

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Национальный банк Казахстана принял решение начать процедуру финансового оздоровления RBK, сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев.

В RBK открыты более 28 тысяч счетов и вкладов населения на сумму 188 миллиардов тенге, и в связи с этим государство приняло решение о поддержке банка. Это станет одной из самых дорогих спасательных операций в истории отечественных банков.

Впрочем, спасать RBK Нацбанк будет не в одиночку, а совместно с правительством и потенциальным инвестором в лице корпорации «Казахмыс».

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«В ближайшее время правление Национального банка рассмотрит заявку банка на сумму порядка 240 миллиардов тенге в рамках участия в Программе по повышению финансовой устойчивости банковского сектора, — прокомментировал Акишев, отвечая на вопросы журналистов в правительстве. — По мере поступления ликвидности, в ближайшее время банк начнет осуществлять исполнение обязательств по социально значимым платежам, а также по депозитам мелких и средних вкладчиков».

Он также рассказал, что модель оздоровления предполагает капитализацию банка RBK за счет средств инвесторов на сумму 160 миллиардов тенге. Инвесторам придется совершенствовать бизнес-модель банка для его устойчивого развития.

Кроме того, комплекс мер подразумевает передачу в отдельную специальную финансовую компанию проблемного портфеля на сумму порядка 600 миллиардов тенге.

Эти деньги, по словам главы Нацбанка, были выданы акционерам и другим связанным лицам. Как отмечает регулятор, переданные в специальную финансовую компанию обязательства будут обслуживаться за счет поступлений от переданного портфеля. И в отношении этих средств Нацбанком будет проводиться анализ деятельности, которая привела к убыткам.

Результат этого анализа будет направлен в правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер.

О том, что у банка возникли проблемы, стало известно в начале октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 3 ноября высказался о ситуации в RBK и заявил, что это результат «воровства акционеров для финансирования своих людей». «Мы всех приведем в чувство. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим вернуть их деньги», — пообещал глава государства.