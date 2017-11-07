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12:17 (мск), источник: РИА Недвижимость

Спортивный комплекс на 24 тыс кв м может появиться на северо-западе Москвы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Недвижимость. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на 23,8 тысячи квадратных метров может появиться на северо-западе Москвы, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 2 ноября 2017 года согласилась с выставлением на торги трех земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения, включая объекты спорта и торговли», — сообщается в нем.

Для строительства ФОКа площадью 23,8 тысячи квадратных метров на торги будет выставлен земельный участок на Машкинском шоссе, владение 23 (СЗАО) площадью 1,8 гектара.

Также на торги будет выставлен участок площадью 0,5 гектара на улице Академика Глушко, владение 13 (ЮЗАО), где планируется построить автосалон с предпродажной подготовкой автомобилей площадью 4 тысячи квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.

Объект торговли на 5,6 тысячи квадратных метров могут возвести по адресу: улица Авиаторов, рядом с владением 11, участок № 1 (ЗАО). Площадь земельного участка, выставляемого на торги, составляет 0,3 гектара, отмечается в сообщении.

В настоящее время все три земельных участка свободны от застройки, не охраняются. Проведение публичных слушаний не требуется.

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