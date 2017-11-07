Компания Lotte подтвердила планы по покупке отеля во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Президент компании «Лотте Корпорпорэйшн» Хванг Каг Гю на встрече с главой минвостокразвития Александром Галушкой подтвердил планы по покупке отеля во Владивостоке. Скорее всего, речь идет о гостинице Hyundai, как ранее сообщало ИА PrimaMedia. В пресс-службе минвостокразвития также сообщили, что Хванг Каг Гю считает развитие турбизнеса в Приморье очень перспективным.

В начале встречи господин Хванг Каг Гю отметил, что компания работает с Россией уже больше 30 лет и за это время успела реализовать несколько знаковых проектов. Среди них — гостиничные комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, также компания планирует приобрести уже функционирующий отель во Владивостоке, и открыть еще один в Иркутске. Всего общий объем инвестиций компании в российский бизнес составил 1,1 млрд долларов США.

«Когда я в сентябре 2016 года посетил Владивосток, во-первых, я увидел насколько изменился город с 2007 года, а во-вторых я убедился насколько увеличился поток туристов из Азии и особенно из Кореи. Наша компания давно занимается туристическим бизнесом и мы оцениваем это направление как очень перспективное. Эту возможность нельзя упускать, и после того как мы приобретем гостиницу во Владивостоке, займемся и привлечением корейских и японских туристов на Дальний Восток», — рассказал господин Хванг Каг Гю.

Глава минвостокразвития добавил, что регион сегодня действительно становится популярным для азиатских туристов. Так, во Владивостоке уже работает приморская сцена всемирно известного Мариинского театра, открыт один из крупнейших в АТР океанариумов, а по решению президента Владимира Путина скоро появятся филиалы Русского музея, Третьяковки и Эрмитажа.

«Ваши намерения инвестировать в туризм логичны и с нашей стороны вы найдете поддержку. Мы заинтересованы в инвестициях в эту сферу на Дальнем Востоке и намерены наращивать туристический потенциал. Если будут планы по строительству новых гостиниц, то компании будут доступны льготы и преференции, которые сегодня созданы для инвесторов на Дальнем Востоке. В их числе льготные режимы с самым низким в АТР уровнем налогообложения бизнеса, участки земли с подготовленной за счет государства инфраструктурой, упрощенные административные процедуры и специальные меры по защите инвесторов», — подчеркнул Александр Галушка.