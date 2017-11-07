Компания Lotte подтвердила планы по покупке отеля во Владивостоке
Президент «Лотте Корпорпорэйшн» Хванг Каг Гю отметил, что развитие турбизнеса в Приморье сейчас очень перспективное направление.
Президент «Лотте Корпорпорэйшн» Хванг Каг Гю отметил, что развитие турбизнеса в Приморье сейчас очень перспективное направление.
Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.
Президент компании «Лотте Корпорпорэйшн» Хванг Каг Гю на встрече с главой минвостокразвития Александром Галушкой подтвердил планы по покупке отеля во Владивостоке. Скорее всего, речь идет о гостинице Hyundai, как ранее сообщало ИА PrimaMedia. В
В начале встречи господин Хванг Каг Гю отметил, что компания работает с Россией уже больше 30 лет и за это время успела реализовать несколько знаковых проектов. Среди них — гостиничные комплексы в Москве,
«Когда я в сентябре 2016 года посетил Владивосток,
«Ваши намерения инвестировать в туризм логичны и с нашей стороны вы найдете поддержку. Мы заинтересованы в инвестициях в эту сферу на Дальнем Востоке и намерены наращивать туристический потенциал. Если будут планы по строительству новых гостиниц, то компании будут доступны льготы и преференции, которые сегодня созданы для инвесторов на Дальнем Востоке. В их числе льготные режимы с самым низким в АТР уровнем налогообложения бизнеса, участки земли с подготовленной за счет государства инфраструктурой, упрощенные административные процедуры и специальные меры по защите инвесторов», — подчеркнул Александр Галушка.
Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что «Лотте Корпорпорэйшн» приобретает у корпорации «Хёндэ Хэви Индастриз» расположенные в Приморье, в 150 км от Владивостока зерновые хозяйства, а также отель Hyundai. Сумма готовящейся сделки приближается 1,65 млрд рублей. Однако официального комментария от корпорации «Лотте» агентству получить не удалось.