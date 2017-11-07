Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Лимузин Ленина: что выяснилось после автомобильной переписи
В РФ отреагировали на сообщение о запрете гимна на Олимпиаде-2018
ЕСПЧ принял жалобу Стаса Михайлова на Россию
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Как соцсети меняют медицину
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Теракт в Нью-Йорке
11:53 (мск), источник: Калининград.Ru

На территории порта в Калининграде планируют открыть рыбную ярмарку

На территории морского рыбного порта планируют организовать рынок. Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, с такой инициативой выступил врио директора предприятия Игорь Разинкин.

Источник: Калининград.Ru

— У нас есть небольшой подобный опыт: недавно для сотрудников нашего предприятия мы организовали стихийный мини-рынок с торговлей рыбой. Отзывы оказались настолько положительные, формат востребованный, что мы решили обратиться к региональной и муниципальной власти с инициативой создания на нашей территории рыбной ярмарки для всех калининградцев. Мы готовы предоставить парковочные места, территорию для торговли. Если власти Калининграда помогут с размещением остановочного комплекса для удобства жителей, то, уверен, что такой рынок будет пользоваться популярностью, — заявил Разинкин.

В конце октября Калининградский морской рыбный порт включили в состав нового учреждения Нацрыбресурс, которое планирует заняться возрождением предприятия. Оно будет специализироваться на обработке крупнотоннажных рыболовецких и транспортных судов, оказывать услуги по буксировке, межрейсовому обслуживанию, принимать рефрижераторные контейнеры, хранить продукцию, организовывать перерабатывающие производства. Кроме того, Нацрыбресурс рассчитывает создать транспортно-логистический и торгово-выставочный центры.

Рыбный порт занимает площадь 71 гектар. Производственный потенциал предприятия позволяет ежегодно обрабатывать до двух тысяч российских и иностранных судов, грузоподъёмностью до 14 тысяч тонн, а также более 60 тысяч вагонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Мост наполовину»: как организовано движение по новому путепроводу на Моско
Калининградский зоопарк: Напавший на сотрудницу тигр сам пережил стресс
Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь