На территории порта в Калининграде планируют открыть рыбную ярмарку
На территории морского рыбного порта планируют организовать рынок. Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
На территории морского рыбного порта планируют организовать рынок. Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
— У нас есть небольшой подобный опыт: недавно для сотрудников нашего предприятия мы организовали стихийный
В конце октября Калининградский морской рыбный порт включили в состав нового учреждения Нацрыбресурс, которое планирует заняться возрождением предприятия. Оно будет специализироваться на обработке крупнотоннажных рыболовецких и транспортных судов, оказывать услуги по буксировке, межрейсовому обслуживанию, принимать рефрижераторные контейнеры, хранить продукцию, организовывать перерабатывающие производства. Кроме того, Нацрыбресурс рассчитывает создать
Рыбный порт занимает площадь 71 гектар. Производственный потенциал предприятия позволяет ежегодно обрабатывать до двух тысяч российских и иностранных судов, грузоподъёмностью до 14 тысяч тонн, а также более 60 тысяч вагонов.