На территории порта в Калининграде планируют открыть рыбную ярмарку

— У нас есть небольшой подобный опыт: недавно для сотрудников нашего предприятия мы организовали стихийный мини-рынок с торговлей рыбой. Отзывы оказались настолько положительные, формат востребованный, что мы решили обратиться к региональной и муниципальной власти с инициативой создания на нашей территории рыбной ярмарки для всех калининградцев. Мы готовы предоставить парковочные места, территорию для торговли. Если власти Калининграда помогут с размещением остановочного комплекса для удобства жителей, то, уверен, что такой рынок будет пользоваться популярностью, — заявил Разинкин.