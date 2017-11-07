В Узбекистане начнут производить туристические автобусы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания JV MAN Auto Uzbekistan наладит производство автобусов серии Coach bus, которые можно использовать в качестве городского транспорта и туристического.

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«Туристическая версия автобуса предлагает максимум удобств, высокую безопасность и образцовую экологичность. Уверен, что благодаря созданным в Узбекистане благоприятным условиям для ведения бизнеса в национальную экономику будут активно привлекаться иностранные инвестиции» — сказал представитель MAN по Центральной Азии Ян Кулмаер в интервью ИА «Жахон».

Сейчас в Самарканде налажен выпуск городских автобусов серии MAN A22 CNG, где более 30% производства локализовано.

В дальнейшем планируется экспортировать производимую на совместном предприятии JV MAN Auto Uzbekistan продукцию в страны Центральной Азии, в частности на рынки Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

«Мы видим узбекский филиал в качестве главного экспортного хаба в регионе», — подчеркнул Кулмаер.