В Узбекистане начнут производить туристические автобусы
Руководство предприятия намерено экспортировать автобусы в страны Центральной Азии, в частности на рынки Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
Руководство предприятия намерено экспортировать автобусы в страны Центральной Азии, в частности на рынки Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания JV MAN Auto Uzbekistan наладит производство автобусов серии Coach bus, которые можно использовать в качестве городского транспорта и туристического.
«Туристическая версия автобуса предлагает максимум удобств, высокую безопасность и образцовую экологичность. Уверен, что благодаря созданным в Узбекистане благоприятным условиям для ведения бизнеса в национальную экономику будут активно привлекаться иностранные инвестиции» — сказал представитель MAN по Центральной Азии Ян Кулмаер в интервью ИА «Жахон».
Сейчас в Самарканде налажен выпуск городских автобусов серии MAN A22 CNG, где более 30% производства локализовано.
В дальнейшем планируется экспортировать производимую на совместном предприятии JV MAN Auto Uzbekistan продукцию в страны Центральной Азии, в частности на рынки Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
«Мы видим узбекский филиал в качестве главного экспортного хаба в регионе», — подчеркнул Кулмаер.
Кроме того, немецкая Gemilang International Limited намерена наладить производство комплектующих совместно с MAN Auto Uzbekistan.