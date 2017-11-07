Жители челябинского поселка получат компенсацию после вспышки АЧС
На текущий момент у жителей Тимерязевского изъято 302 свиньи, все поголовье уничтожено.
На текущий момент у жителей Тимерязевского изъято 302 свиньи, все поголовье уничтожено.
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области направят 1,7 млн рублей на выплату компенсаций владельцам животных, которые были изъяты в поселке Тимерязевском Чебаркульского района, где была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом во вторник сообщает
«В декабре владельцы изъятых в поселке Тимерязевском животных получат компенсационные выплаты из областного бюджета. Размер каждой выплаты будет рассчитан исходя из средней коммерческой стоимости килограмма веса каждого изъятого животного. Справку для проведения расчетов предоставит
По данным областного Минсельхоза, на текущий момент у жителей поселка изъято 302 свиньи. Все поголовье уничтожено, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.
В соседних поселках вирус не обнаружен. Крупные свиноводческие хозяйства региона не попали в зону угрозы и продолжают работать в режиме предприятий закрытого типа. Их продукция может свободно перемещаться по территории страны и Таможенного союза.
Сообщалось, что 3 ноября в результате вспышки АЧС в поселке пали 36 из 100 свиней в подсобном хозяйстве. Был объявлен режим ЧС, установлены круглосуточные санитарные посты. 4 ноября было проведено заседание областного штаба по противодействию АЧС. Для локализации очага заболевания, предотвращения дальнейшего распространения АЧС в Тимирязевском и соседних населенных пунктах продолжаются подворные обходы.
Африканская чума свиней — заразное заболевание животных, безопасное для человека.