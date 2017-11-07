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12:11 (мск), источник: ТАСС

Жители челябинского поселка получат компенсацию после вспышки АЧС

На текущий момент у жителей Тимерязевского изъято 302 свиньи, все поголовье уничтожено.

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области направят 1,7 млн рублей на выплату компенсаций владельцам животных, которые были изъяты в поселке Тимерязевском Чебаркульского района, где была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного Минсельхоза.

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«В декабре владельцы изъятых в поселке Тимерязевском животных получат компенсационные выплаты из областного бюджета. Размер каждой выплаты будет рассчитан исходя из средней коммерческой стоимости килограмма веса каждого изъятого животного. Справку для проведения расчетов предоставит Торгово-промышленная палата региона. Ожидается, что на эти цели будет направлено 1,7 млн рублей», — уточняет пресс-служба.

По данным областного Минсельхоза, на текущий момент у жителей поселка изъято 302 свиньи. Все поголовье уничтожено, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

В соседних поселках вирус не обнаружен. Крупные свиноводческие хозяйства региона не попали в зону угрозы и продолжают работать в режиме предприятий закрытого типа. Их продукция может свободно перемещаться по территории страны и Таможенного союза.

Сообщалось, что 3 ноября в результате вспышки АЧС в поселке пали 36 из 100 свиней в подсобном хозяйстве. Был объявлен режим ЧС, установлены круглосуточные санитарные посты. 4 ноября было проведено заседание областного штаба по противодействию АЧС. Для локализации очага заболевания, предотвращения дальнейшего распространения АЧС в Тимирязевском и соседних населенных пунктах продолжаются подворные обходы.

Африканская чума свиней — заразное заболевание животных, безопасное для человека.

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