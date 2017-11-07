Свердловские власти решили проблему дольщиков ЖК «Астория»

Участие в торжественной церемонии приняли министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Напомним, строительство дома на Фрезеровщиков, 5 началось в 2005 году, но было остановлено из-за дефицита средств у застройщика. Пострадали 24 семьи, купивших квартиры на стадии строительства.

Благодаря содействию губернатора и правительства, в прошлом году удалось привлечь нового инвестора, и в октябре 2017 года строительство дома было завершено.

«Ситуация на объекте была непростая, но общими усилиями нам удалось ее исправить. ЖСК “Победа” и компания “Урал” фактически отстроили дом с нуля. Правительство области прикладывает большие усилия, чтобы не осталось пострадавших дольщиков и проблемных объектов. Чтобы все наши граждане жили счастливо в своих квартирах. Специально для этого создана координационная комиссия, которая шаг за шагом ищет решения для каждого недостроя на территории региона. Сегодняшнее событие как раз является результатом таких шагов», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также поблагодарил муниципальные власти и лично Александра Якоба за вклад в повышение уровня жизни уральцев. Евгений Куйвашев осмотрел квартиры в доме. Участники церемонии отметили достойное качество нового дома с магазином и подземным паркингом, его высокий класс энергоэффективности. В доме 264 квартиры.