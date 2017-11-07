Свердловские власти решили проблему дольщиков ЖК «Астория»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Астория», которые более 10 лет ждали новоселья.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Астория», которые более 10 лет ждали новоселья.
Участие в торжественной церемонии приняли министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и
Напомним, строительство дома на Фрезеровщиков, 5 началось в 2005 году, но было остановлено
Благодаря содействию губернатора и правительства, в прошлом году удалось привлечь нового инвестора, и в октябре 2017 года строительство дома было завершено.
«Ситуация на объекте была непростая, но общими усилиями нам удалось ее исправить. ЖСК “Победа” и компания “Урал” фактически отстроили дом с нуля. Правительство области прикладывает большие усилия, чтобы не осталось пострадавших дольщиков и проблемных объектов. Чтобы все наши граждане жили счастливо в своих квартирах. Специально для этого создана координационная комиссия, которая шаг за шагом ищет решения для каждого недостроя на территории региона. Сегодняшнее событие как раз является результатом таких шагов», — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор также поблагодарил муниципальные власти и лично Александра Якоба за вклад в повышение уровня жизни уральцев. Евгений Куйвашев осмотрел квартиры в доме. Участники церемонии отметили достойное качество нового дома с магазином и подземным паркингом, его высокий класс энергоэффективности. В доме 264 квартиры.
Напомним, по официальным данным, за последние годы в регионе введено в эксплуатацию 49 долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев.