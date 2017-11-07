Узбекистан и Таджикистан восстановят параллельную работу энергосистем

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистан завершил работы по подготовке пяти линий электропередачи для восстановления параллельной работы с энергосистемой Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

«Среди основных наших задач — восстановление параллельной работы энергосистем Узбекистана и Таджикистана. Сегодня подготовлены четыре линии напряжением 220 и одна линия 500 кВ, которые свяжут узбекскую и таджикскую энергосистемы. Скажу больше, сейчас мы уже физически готовы к их включению», — рассказал Sputnik начальник управления стратегического развития «Узбекэнерго» Эсо Садуллаев.

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Однако, по словам специалиста, существуют и определенные технические параметры, которые пока не позволяют ввести в эксплуатацию созданные мощности.

«Для обеспечения надежности работы и предотвращения аварий на этих линиях должен быть разработан проект релейной защиты и автоматики. Это дело возложено на таджикскую сторону. В настоящее время она разрабатывает этот проект, насколько я знаю, уже были проведены переговоры с “Росатомом”, а также “Энергосетьпроектом” в этом направлении. Как только проект будет готов, специалисты реализуют его на подстанциях в Узбекистане и Таджикистане, после чего энергосистемы двух стран будут работать параллельно», — сказал представитель «Узбекэнерго».

Для ускорения реализации проекта стороны рассматривают и ряд других вариантов, в том числе работу по тупиковому режиму.

«Мы сообщили таджикской стороне, что готовы в любом формате развивать сотрудничество и осуществить подключение. Так что ждем их ответа и готовы к дальнейшим шагам», — подчеркнул Эсо Садуллаев.

Напомним, что ранее Узбекистан заявил об окончании работ на двух ЛЭП и готовности осуществлять транзит электричества из Туркменистана по своей территории в другие страны Центральной Азии.