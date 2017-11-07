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15:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Авиасообщение Казани с Латвией пролонгировано на зимний период

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Авиасообщение Казани с Латвией (рейсы Рига — Казань) пролонгировано на зимний период и с 14 декабря по 25 января 2018 будет осуществляться дважды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Кроме того, уже известно, что два еженедельных рейса в летнем сезоне 2018 года будут выполняться, начиная с 23 апреля 2018 года: по понедельникам и четвергам в направлении Рига — Казань, по вторникам и пятницам в направлении Казань — Рига.

Напомним, рейс Рига — Казань — Рига был открыт 26 апреля. За прошедшие полгода маршрутом воспользовались более 8 тыс. пассажиров, и спрос на это направление продолжает оставаться высоким.

К слову, более половины пассажиров из Казани выбирали Ригу как удобный транзитный пункт для дальнейшего отправления в Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток. Самыми популярными пунктами назначения из Казани стали Милан, Барселона, Париж, Прага и Амстердам.

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