Авиасообщение Казани с Латвией пролонгировано на зимний период

Кроме того, уже известно, что два еженедельных рейса в летнем сезоне 2018 года будут выполняться, начиная с 23 апреля 2018 года: по понедельникам и четвергам в направлении Рига — Казань, по вторникам и пятницам в направлении Казань — Рига.
Напомним, рейс Рига — Казань — Рига был открыт 26 апреля. За прошедшие полгода маршрутом воспользовались более 8 тыс. пассажиров, и спрос на это направление продолжает оставаться высоким.
К слову, более половины пассажиров из Казани выбирали Ригу как удобный транзитный пункт для дальнейшего отправления в Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток. Самыми популярными пунктами назначения из Казани стали Милан, Барселона, Париж, Прага и Амстердам.