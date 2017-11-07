Авиасообщение Казани с Латвией пролонгировано на зимний период

Кроме того, уже известно, что два еженедельных рейса в летнем сезоне 2018 года будут выполняться, начиная с 23 апреля 2018 года: по понедельникам и четвергам в направлении Рига — Казань, по вторникам и пятницам в направлении Казань — Рига.