Калининградская область получит более миллиарда рублей на ремонт дорог

Открыт путепровод был в ноябре 1972 года для того, что бы связать северную и южную части города. В послевоенное время он стал крупнейшим мостом в областном центре. За эти годы многое изменилось. Сегодня в Калининграде появился уже второй эстакадный мост. В рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года в городе строится стадион, на котором и пройдут футбольные матчи.