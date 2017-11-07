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12:52 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградская область получит более миллиарда рублей на ремонт дорог

Эстакадный мост в Калининграде отметил свой день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Открыт путепровод был в ноябре 1972 года для того, что бы связать северную и южную части города. В послевоенное время он стал крупнейшим мостом в областном центре. За эти годы многое изменилось. Сегодня в Калининграде появился уже второй эстакадный мост. В рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года в городе строится стадион, на котором и пройдут футбольные матчи.

Для того чтобы обеспечить к нему комфортный подъезд для всех гостей чемпионата, в городе строится Восточная эстакада, которая соединит остров Октябрьский с Московским проспектом. Сейчас идет строительство Северного и Южного обходов и реконструкция Московского проспекта. До конца года будут отремонтированы 5 улиц Калининграда, а так же 6 трасс регионального значения. В течение следующих двух лет Калининградская область получит более миллиарда рублей на ремонт региональных дорог.

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