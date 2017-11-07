Правительство предоставило Фонду жилищного строительства госгарантию на 2 миллиарда

Губернатор, в частности, постановил «предоставить безотзывную государственную гарантию Калининградской области сроком действия до 30 декабря 2022 года с установлением предельной суммы государственной гарантии в размере до 2 млрд рублей на бесплатной основе в пользу “Альфа-банка”» в обеспечение обязательств Фонда жилищного и социального строительства перед банком по возврату кредитных средств, предоставляемых на условиях лимита задолженности в размере 1,88 млрд рублей на срок до 10 декабря 2022 года под 10,75% годовых. Цель — рефинансирование кредитных обязательств Фонда по договору с банком «Российский капитал», обеспеченных в соответствии с госгарантией от 27 декабря 2016 года, а также пополнение оборотных средств, необходимых на строительство жилья и других объектов недвижимости.