Правительство предоставило Фонду жилищного строительства госгарантию на 2 миллиарда

Губернатор, в частности, постановил «предоставить безотзывную государственную гарантию Калининградской области сроком действия до 30 декабря 2022 года с установлением предельной суммы государственной гарантии в размере до 2 млрд рублей на бесплатной основе в пользу “Альфа-банка”» в обеспечение обязательств Фонда жилищного и социального строительства перед банком по возврату кредитных средств, предоставляемых на условиях лимита задолженности в размере 1,88 млрд рублей на срок до 10 декабря 2022 года под 10,75% годовых. Цель — рефинансирование кредитных обязательств Фонда по договору с банком «Российский капитал», обеспеченных в соответствии с госгарантией от 27 декабря 2016 года, а также пополнение оборотных средств, необходимых на строительство жилья и других объектов недвижимости.
Напомним, в январе 2017 года региональное министерство финансов предложило списать с госдолга Калининградской области обязательство по предоставленной государственной гарантии от 13 сентября 2007 года. Речь шла об обязательстве Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» перед «Банком Москвы» в сумме 2 млрд рублей. В постановлении отмечалось, что обязательства, обеспеченные государственной гарантией Калининградской области, исполнены в полном объеме.
В мае 2017 года стало известно, что Борис Бабаянц, создававший Фонд жилищного и социального строительства, ушел с должности главы по собственному желанию. Его место занял 39-летний Игорь Оленин, ранее работавший в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Отметим, что ранее в комитете финансов Санкт-Петербурга работал финансовый вице-премьер правительства Калининградской области Эдуард Батанов.