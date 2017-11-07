ЦБ допустил санацию новых крупных банков
Центробанк допускает возможность санации крупных банков помимо «ФК Открытия» и Бинбанка. Об этом журналистам заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, передает «Интерфакс».
Центробанк допускает возможность санации крупных банков помимо «ФК Открытия» и Бинбанка. Об этом журналистам заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, передает «Интерфакс».
ЦБ «не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления, он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», ответил первый зампред Банка России на вопрос о том, есть ли еще крупные банки, которые будут санированы.
Тулин отметил, что главной задачей ЦБ является недопущение макроэкономической нестабильности.
Для банков («ФК Открытия» и Бинбанка) «самое худшее уже случилось», указал Тулин.
В середине августа в письме для клиентов аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов писал, что четыре крупных частных банка («ФК Открытия», Банбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк). Гаврилов утверждал, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже осенью» (позже «Альфа-Капитал» отозвало письмо). Впоследствии два из этих банков («Открытие» и Бинбанк) были санированы.
В конце октября основной бенефициар МКБ Роман Авдеев заявил, что акционеры банка не обращались в ЦБ за помощью в его финансовом оздоровлении. В начале октября председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявлял. Что банк не обращался в ЦБ за дополнительной ликвидностью и не привлекает в Банке России «никаких денег».