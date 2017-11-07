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12:37 (мск), источник: РБК

ЦБ допустил санацию новых крупных банков

Центробанк допускает возможность санации крупных банков помимо «ФК Открытия» и Бинбанка. Об этом журналистам заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

ЦБ «не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления, он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», ответил первый зампред Банка России на вопрос о том, есть ли еще крупные банки, которые будут санированы.

Тулин отметил, что главной задачей ЦБ является недопущение макроэкономической нестабильности.

Выбор между отзывом лицензии и санацией он назвал выбором «между двумя плохими решениями», поскольку неплатежеспособность банка «всегда означает убытки для общества».

Для банков («ФК Открытия» и Бинбанка) «самое худшее уже случилось», указал Тулин.

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В середине августа в письме для клиентов аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов писал, что четыре крупных частных банка («ФК Открытия», Банбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк). Гаврилов утверждал, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже осенью» (позже «Альфа-Капитал» отозвало письмо). Впоследствии два из этих банков («Открытие» и Бинбанк) были санированы.

В конце октября основной бенефициар МКБ Роман Авдеев заявил, что акционеры банка не обращались в ЦБ за помощью в его финансовом оздоровлении. В начале октября председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявлял. Что банк не обращался в ЦБ за дополнительной ликвидностью и не привлекает в Банке России «никаких денег».

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Во время загрузки произошла ошибка.
14 октября© Ньюстюб
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