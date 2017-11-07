Кудрин заявил о возможном «снежном коме» на рынке российских госзаймов

Источник: РИА Новости

Кудрин отмечает, что расходы на обслуживание государственного долга всегда должны покрываться за счет новых заимствований. По его мнению, такая тактика не несет бюджетных рисков, если в долгосрочной перспективе ставка по заимствованиям в среднем не превышает темпы роста ВВП, а в краткосрочной перспективе не ожидаются резкие скачки такой ставки, которые могут фактически ограничить доступ к долговому финансированию.

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«Оба допущения в российских условиях не вполне приемлемы. Такой подход возможен при уровне расходов на обслуживание госдолга в объеме до 1% ВВП в год, однако по мере роста госдолга и отставания темпов роста ВВП от реальной ставки по заимствованиям (что наблюдалось все последние годы) размер расходов на его обслуживание будет самовоспроизводиться и в долгосрочной перспективе (20−30 лет) может привести к образованию «снежного кома», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов 8 ноября представит Совету Федерации поправки в бюджет текущего года. Так, верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года увеличивается до 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей с 9 триллионов 227 миллиардов рублей. Прогнозируемый объем ВВП увеличивается до 92,224 триллиона рублей с 92,19 триллиона рублей.

Согласно проекту федерального бюджета на среднесрочный период, общий объем государственного долга РФ будет расти, но сохранится на безопасном уровне и не превысит 16% ВВП.

В 2018 году предельный объем госдолга РФ составит 15,235 триллиона рублей, или 15,6% ВВП; в 2019 году — 16,36 триллиона рублей, или 15,8% ВВП; в 2020 году — 17,652 триллиона рублей, или 16% ВВП. При этом доля внутреннего долга в общем объеме будет неуклонно расти — с 68,9% в 2018 году до 69,8% в 2019 году и 72% в 2020 году.