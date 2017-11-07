Кудрин заявил о возможном «снежном коме» на рынке российских госзаймов
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Кудрин отмечает, что расходы на обслуживание государственного долга всегда должны покрываться за счет новых заимствований. По его мнению, такая тактика не несет бюджетных рисков, если в долгосрочной перспективе ставка по заимствованиям в среднем не превышает темпы роста ВВП, а в краткосрочной перспективе не ожидаются резкие скачки такой ставки, которые могут фактически ограничить доступ к долговому финансированию.
«Оба допущения в российских условиях не вполне приемлемы. Такой подход возможен при уровне расходов на обслуживание госдолга в объеме до 1% ВВП в год, однако по мере роста госдолга и отставания темпов роста ВВП от реальной ставки по заимствованиям (что наблюдалось все последние годы) размер расходов на его обслуживание будет самовоспроизводиться и в долгосрочной перспективе (20−30 лет) может привести к образованию «снежного кома», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов 8 ноября представит Совету Федерации поправки в бюджет текущего года. Так, верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года увеличивается до 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей с 9 триллионов 227 миллиардов рублей. Прогнозируемый объем ВВП увеличивается до 92,224 триллиона рублей с 92,19 триллиона рублей.
В 2018 году предельный объем госдолга РФ составит 15,235 триллиона рублей, или 15,6% ВВП; в 2019 году — 16,36 триллиона рублей, или 15,8% ВВП; в 2020 году — 17,652 триллиона рублей, или 16% ВВП. При этом доля внутреннего долга в общем объеме будет неуклонно расти — с 68,9% в 2018 году до 69,8% в 2019 году и 72% в 2020 году.
Чистое привлечение внутренних займов планируется в 2018 году в объеме 817,042 миллиарда рублей, а в 2019 и 2020 годах соответственно 782,598 миллиарда и 1,212 триллиона рублей. Объем внутреннего долга РФ, таким образом, достигнет 10,5 триллиона рублей в 2018 году, 11,4 триллиона рублей в 2019 году и 12,701 триллиона рублей в 2020 году. Внешний долг РФ составит в 2018 году 4,732 триллиона рублей, в 2019 году — 4,943 триллиона рублей, в 2020 году — 4,95 триллиона рублей. Рост будет происходить за счет увеличения госгарантий.