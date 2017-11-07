Свердловские власти не смогли расстаться с заброшенной больницей

Как ранее писало «Уралинформбюро», руины больницы, построенной в 30-х годах прошлого века, в октябре 2017 года были выставлены на торги по цене 229,8 миллиона рублей. Это почти в два раза ниже стартовой цены, предложенной МУГИСО на первых торгах по объекту в декабре 2016 года.