Свердловские власти не смогли расстаться с заброшенной больницей
Ее не купили даже за полцены.
Ее не купили даже за полцены.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) опять не сумело продать заброшенную больницу «Скорой помощи» в Зеленой Роще, сообщает региональный Фонд имущества.
Как ранее писало «Уралинформбюро», руины больницы, построенной в 30-х годах прошлого века, в октябре 2017 года были выставлены на торги по цене 229,8 миллиона рублей. Это почти в два раза ниже стартовой цены, предложенной МУГИСО на первых торгах по объекту в декабре 2016 года.
В роли организатора выступило ГКУ «СИНПО», специализирующееся на содержании и использовании нежилых помещений, принадлежащих области. 3 ноября должен был завершиться прием заявок. Однако 7 ноября на сайте torgi.gov.ru появилась информация, что аукцион отменяется: на него никто не заявился.