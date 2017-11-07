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13:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омск из Казахстана незаконно привезли 19 тонн риса

Весь товар возвращен обратно.

Специалисты Россельхознадзора 2 ноября 2017 года задержали два грузовика, которые ехали из Казахстана. В кузове машин было 19,4 тонны рисовой крупы и 1 тонна фасоли.

Во время проверки документов оказалось, что у перевозчика нет фитосанитарного сертификата. Отметим, что перевозимый товар входит в список подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

Согласно статье «нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» перевозчик оштрафован, а продукция направлена обратно в Республику Казахстан.

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