В Омск из Казахстана незаконно привезли 19 тонн риса
Весь товар возвращен обратно.
Весь товар возвращен обратно.
Специалисты Россельхознадзора 2 ноября 2017 года задержали два грузовика, которые ехали из Казахстана. В кузове машин было 19,4 тонны рисовой крупы и 1 тонна фасоли.
Во время проверки документов оказалось, что у перевозчика нет фитосанитарного сертификата. Отметим, что перевозимый товар входит в список подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.
Согласно статье «нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» перевозчик оштрафован, а продукция направлена обратно в Республику Казахстан.