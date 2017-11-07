Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке дорожной техники к работе зимой

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Глава региона подчеркнул, что в этом году автопарк предприятий, задействованных в поддержании порядка на улицах и местах общего пользования, был существенно пополнен новой дорожной техникой.

«Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку к зимнему периоду эксплуатации как самой техники, так и дополнительного специального оборудования, проверить готовность дорожно-уборочных машин и запасов материальных средств, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Провести комплексные тренировки в муниципальных образованиях по работе в зимних условиях с привлечением сил и средств МЧС, воинских соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области, а также хозяйствующих субъектов. По итогам представить акты о готовности к работе в зимних условиях».

Напомним, в этом году 69 единиц современной техники для обслуживания, ремонта и строительства дорог приобретены в лизинг на средства субсидии областного бюджета для предприятия «Волгоградавтодор». Андрей Бочаров в июне в ходе выездного совещания, проведённого на базе данной организации, поставил задачи по дальнейшему развитию региональной дорожной службы.