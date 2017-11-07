Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке дорожной техники к работе зимой
На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке техники и дорожных служб к работе зимой.
На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке техники и дорожных служб к работе зимой.
Глава региона подчеркнул, что в этом году автопарк предприятий, задействованных в поддержании порядка на улицах и местах общего пользования, был существенно пополнен новой дорожной техникой.
«Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку к зимнему периоду эксплуатации как самой техники, так и дополнительного специального оборудования, проверить готовность
Напомним, в этом году 69 единиц современной техники для обслуживания, ремонта и строительства дорог приобретены в лизинг на средства субсидии областного бюджета для предприятия «Волгоградавтодор». Андрей Бочаров в июне в ходе выездного совещания, проведённого на базе данной организации, поставил задачи по дальнейшему развитию региональной дорожной службы.
Новые машины и оборудование также приобретаются и для муниципальных организаций. Например, волгоградское МБУ «Северное» благодаря поддержке региона получило более 50 единиц спецтехники, в том числе 10 комбинированных дорожных машин для использования жидкого реагента, четыре