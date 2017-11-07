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15:18 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке дорожной техники к работе зимой

На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке техники и дорожных служб к работе зимой.

Источник: РИАЦ

Глава региона подчеркнул, что в этом году автопарк предприятий, задействованных в поддержании порядка на улицах и местах общего пользования, был существенно пополнен новой дорожной техникой.

«Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку к зимнему периоду эксплуатации как самой техники, так и дополнительного специального оборудования, проверить готовность дорожно-уборочных машин и запасов материальных средств, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Провести комплексные тренировки в муниципальных образованиях по работе в зимних условиях с привлечением сил и средств МЧС, воинских соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области, а также хозяйствующих субъектов. По итогам представить акты о готовности к работе в зимних условиях».

Напомним, в этом году 69 единиц современной техники для обслуживания, ремонта и строительства дорог приобретены в лизинг на средства субсидии областного бюджета для предприятия «Волгоградавтодор». Андрей Бочаров в июне в ходе выездного совещания, проведённого на базе данной организации, поставил задачи по дальнейшему развитию региональной дорожной службы.

Новые машины и оборудование также приобретаются и для муниципальных организаций. Например, волгоградское МБУ «Северное» благодаря поддержке региона получило более 50 единиц спецтехники, в том числе 10 комбинированных дорожных машин для использования жидкого реагента, четыре подметально-уборочных машины, три 20-тонных КАМАЗа для вывоза снега, пескоразбрасывающие установки на тракторы.

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