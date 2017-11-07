Отопительный сезон стартует в Ташкенте

Источник: Podrobno.uz

Согласно документу, с 10 ноября отопление должно быть включено в объектах социальной сферы, а с 12 ноября тепло в постоянном режиме начнет поступать в жилые дома города.

В решении хокима соответствующим службам, хокимиятам районов и ТЧСЖ поручено качественно провести отопительный сезон, обеспечив всех потребителей тепловой энергией и горячей водой.

К 2020 году власти Ташкента планируют полностью децентрализовать систему теплоснабжения за счет строительства новых локальных котельных с высокоэффективными котлами.

В систему будут внедрены современные экономичные и энергосберегающие технологии с использованием возобновляемых источников энергии.