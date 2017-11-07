Отопительный сезон стартует в Ташкенте
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хоким Ташкента Рахмонбек Усманов 7 ноября подписал решение, согласно которому в столице Узбекистана начинается отопительный сезон, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хоким Ташкента Рахмонбек Усманов 7 ноября подписал решение, согласно которому в столице Узбекистана начинается отопительный сезон, сообщает
Согласно документу, с 10 ноября отопление должно быть включено в объектах социальной сферы, а с 12 ноября тепло в постоянном режиме начнет поступать в жилые дома города.
В решении хокима соответствующим службам, хокимиятам районов и ТЧСЖ поручено качественно провести отопительный сезон, обеспечив всех потребителей тепловой энергией и горячей водой.
К 2020 году власти Ташкента планируют полностью децентрализовать систему теплоснабжения за счет строительства новых локальных котельных с высокоэффективными котлами.
В систему будут внедрены современные экономичные и энергосберегающие технологии с использованием возобновляемых источников энергии.
На сегодня централизованное теплоснабжение столицы включает 9 крупных теплоцентралей предприятия «Таштеплоцентраль» (ТЦ-1, 3−10) и теплоэлектроцентраль «ТашТЭЦ», которые вырабатывают 90% всей тепловой энергии в городе. К тому же к теплоисточникам «Таштеплоэнерго» относятся три крупные котельные (ТЦ-2, «Водник» и «Саноатэнерго») и 200 локальных котельных.