В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя

Источник: Агентство «Москва»

«Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО “Созидание” против России о неправомерном сносе объекта недвижимости в “ночь длинных ковшей” 9 февраля 2016 года», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы компании.

Это первый иск, поданный в ЕСПЧ в связи со сносом объектов недвижимости, признанных самостроем.

По его словам, жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола. «В случае с ООО “Созидание” право собственности было подтверждено судебными решениями, а (здание) уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», — сказал адвокат.

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Массовый снос признанных самостроем объектов недвижимости начался в Москве 9 февраля 2016 года. Собственники торговых строений утверждали, что имеют все документы и обвиняли власти в произволе.

Арбитражный суд столицы 9 сентября прошлого года отклонил иск владельца одного из снесенных объектов у станции метро «Южная» о взыскании с правительства Москвы, префектуры Южного административного округа и ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» убытков в размере 1,806 млрд рублей. Позднее это решение подтвердили вышестоящие суды.

11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин назвал снос торговых ларьков «наглядным примером того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны», и заявил, что нельзя «прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем».