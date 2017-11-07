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13:13 (мск), источник: Интерфакс

В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Компания, здание которой было снесено в Москве в так называемую ночь длинных ковшей в феврале прошлого года, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой о неправомерном сносе объекта недвижимости.

Источник: Агентство «Москва»

«Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО “Созидание” против России о неправомерном сносе объекта недвижимости в “ночь длинных ковшей” 9 февраля 2016 года», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы компании.

Это первый иск, поданный в ЕСПЧ в связи со сносом объектов недвижимости, признанных самостроем.

По его словам, жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола. «В случае с ООО “Созидание” право собственности было подтверждено судебными решениями, а (здание) уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», — сказал адвокат.

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Массовый снос признанных самостроем объектов недвижимости начался в Москве 9 февраля 2016 года. Собственники торговых строений утверждали, что имеют все документы и обвиняли власти в произволе.

Арбитражный суд столицы 9 сентября прошлого года отклонил иск владельца одного из снесенных объектов у станции метро «Южная» о взыскании с правительства Москвы, префектуры Южного административного округа и ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» убытков в размере 1,806 млрд рублей. Позднее это решение подтвердили вышестоящие суды.

11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин назвал снос торговых ларьков «наглядным примером того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны», и заявил, что нельзя «прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем».

Верховный суд РФ признал законным постановление правительства Москвы о сносе самовольных построек, отказав нескольким заявителям в удовлетворении их жалоб на внесение в реестр самостроя.

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