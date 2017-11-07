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14:22 (мск), источник: Вести.Ru

Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время

Снос одного из самых известных столичных долгостроев — Ховринской больницы, расположенной на севере Москвы, начнется в ближайшее время.

Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что сейчас специалисты обследуют здания недостроенной больницы и параллельно разрабатывают проект сноса. Также ведется отключения долгостроя от инженерных коммуникаций.

«В скором времени будет объявлен конкурс на определение подрядчика по демонтажу этого строения», — сообщил Бочкарев.

На месте снесенной Ховринской больницы построят новый жилой квартал, часть квартир предоставят для программы реновации.

Бочкарев отметил, что объект — большой и сложный. «Фактически для его демонтажа нужны такие же усилия, как и для строительства, ведь здание находится не в чистом поле, а застроенном квартале», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Ховринская больница — долгострой с репутацией нехорошего места. Больницу начали строить еще в 1980 году, однако через 5 лет объект стал уже долгостроем, в 1992 году строительство и вовсе прекратили.

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