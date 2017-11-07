«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов

Источник: AP 2017

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззата Сабера.

Видео Ситуация в иракском Курдистане накаляется

По его словам, сумма пакета контрактов с «Роснефтью» превышает три миллиарда долларов. При этом второй миллиард долларов, полученный от компании, руководство Иракского Курдистана планирует направить на строительство газопровода до турецкого Джейхана. Третий — на развитие пяти нефтяных блоков в регионе.

По словам Сабера, контракт подразумевает закупку у автономии до 60−70 процентов нефти, экспортируемой регионом. Причем «Роснефти» она достанется по ценам ниже мировых.

В феврале этого года российская компания и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Срок действия контракта — с 2017-го по 2019 год.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции.