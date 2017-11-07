Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Сборная России может отказаться от участия в Олимпиаде-2018
В Эр-Рияде назвали провинности задержанных принцев
ЕСПЧ принял жалобу Стаса Михайлова на Россию
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Купальник цвета мяты: Топурия хвастается фигурой на пляже - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов

«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану один миллиард долларов в качестве аванса по контракту на закупку нефти. Деньги ушли на погашение долга перед нефтегазовой компанией Dana Gas из ОАЭ.

Источник: AP 2017

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззата Сабера.

Видео
Ситуация в иракском Курдистане накаляется

По его словам, сумма пакета контрактов с «Роснефтью» превышает три миллиарда долларов. При этом второй миллиард долларов, полученный от компании, руководство Иракского Курдистана планирует направить на строительство газопровода до турецкого Джейхана. Третий — на развитие пяти нефтяных блоков в регионе.

По словам Сабера, контракт подразумевает закупку у автономии до 60−70 процентов нефти, экспортируемой регионом. Причем «Роснефти» она достанется по ценам ниже мировых.

В феврале этого года российская компания и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Срок действия контракта — с 2017-го по 2019 год.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции.

Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Директор Стаса Михайлова опроверг подачу иска против РФ в ЕСПЧ
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
Крупнейшее в Азии судно для создания островов спущено на воду
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
Что было в комнате каждого советского школьника Далеко не каждая советская семья могла позволить себе роскошь выделить ребенку отдельную комнату. Но уж свой уголок в доме был у всех школьников, и он наполнялся поистине бесценными сокровищами. Эти предметы берегли, ими гордились, и они не лежали без дела.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь