Горвласти видят бюджет-2018 более оптимистичным, чем год назад

Предполагается, что доходы бюджета в будущем году составят 10 млрд 929 млн рублей (это почти на 500 млн больше, чем планировали на 2018 год осенью 2016-го).

В том числе налоговых и неналоговых доходов намечено на 7 млрд 176 млн рублей, финансовой помощи из областного бюджета в сумме — 3 млрд 753 млн рублей. Бюджет планируется вновь бездефицитным: расходы предполагается сделать равными доходам. Муниципальный долг, по расчетам горвластей, к 1 января 2019 года составит 5 млрд 645 млн рублей (в том числе по муниципальным гарантиям — 444 млрд 27 млн рублей). Доходы бюджета на 2019 год планируются в сумме 11 млрд 357,9 млн рублей (это почти на 700 млн рублей больше, чем намечали на 2019 год в 2016-м), на 2020 год — 11 млрд 852 млн рублей. Муниципальный долг к 1 января 2010 планируется снизить до 5 млрд 572 млн, к 1 января 2021 года — 5 млрд 496 млн рублей.