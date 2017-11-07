Более 350 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву

На выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди ожидают 130 фур, «Бенякони» — 133, «Привалка» — 82, «Котловка» — 30. Кроме того, 8 фур ожидают въезда в Беларусь в пункте пропуска «Бенякони».

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» ожидают выезда 54 фуры, в пункте пропуска «Брест» — 160 легковых автомобилей, в пункте пропуска «Брузги» — 52 легковушки.

На границе с Латвией ожидают выезда 10 фур в пункте пропуска «Урбаны».