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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Более 350 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

На выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди ожидают 130 фур, «Бенякони» — 133, «Привалка» — 82, «Котловка» — 30. Кроме того, 8 фур ожидают въезда в Беларусь в пункте пропуска «Бенякони».

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» ожидают выезда 54 фуры, в пункте пропуска «Брест» — 160 легковых автомобилей, в пункте пропуска «Брузги» — 52 легковушки.

На границе с Латвией ожидают выезда 10 фур в пункте пропуска «Урбаны».

На границе с Украиной очередей нет.

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