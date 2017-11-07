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15:37 (мск), источник: Ведомости

В дореволюционных домах Москвы выставлено на продажу около 1000 квартир

Большая часть предложения дореволюционного жилья относится к элитному сегменту. Во многом это обусловлено премиальным расположением в центре Москвы — здесь продается 95,9% всех лотов, следует из отчета компании ЦИАН.

Источник: РИА "Новости"

По оценке экспертов ЦИАНа, 45,4% всего предложения жилья, построенного до Октябрьской революции 1917 г., предлагается по цене $1 млн и выше (от 58,5 млн руб.). Такие цены объясняются тем, что многие доходные дома постройки до 1917 г. за последние два десятилетия были реконструированы и превращены в клубные элитные дома. По цене до 15 млн руб. реализуется только 4,5% квартир от общего предложения.

Больше всего дореволюционного жилья продается в Тверском районе — 18,1% предложения. Самый доступный вариант обойдется в 7,4 млн руб. За эти деньги можно приобрести малогабаритную квартиру площадью 17,4 кв. м. Самая дорогая квартира в Тверском районе стоит $4 млн (233,72 млн руб.). Квартира в 200 кв. м находится в комплексе доходных домов семьи Бахрушиных в Петровском переулке, построенном в 1888 г. Сейчас это элитный клубный дом.

Самое дорогое дореволюционное жилье продается в Хамовниках (16,2% от всего предложения) за $16,8 млн (981,62 млн руб.). Это четырехуровневый пентхаус площадью 989 кв. м с внутренним лифтом, каминным залом и террасой на ул. Знаменке — практически напротив Боровицких ворот Московского Кремля. Это доходный дом 1911 года постройки.

Самый старый дом, в котором сегодня можно приобрести жилье на вторичном рынке, построен в 1820 г. — такие данные содержатся в кадастровом паспорте пятиэтажного жилого строения по адресу Большой Трехсвятительский переулок, 1.

Изначально это был двухэтажный особняк, однако в 1960 г. была проведена реконструкция, деревянные перекрытия заменены на бетонные, надстроены три этажа и смонтирован лифт. За 16,7 млн руб. здесь можно приобрести двухкомнатный лот площадью 54 кв. м.

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