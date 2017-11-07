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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Московский арбитражный суд признал банкротом Русский международный банк

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом Русский международный банк, входивший до отзыва лицензии в топ-150 в России по величине активов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: Banki.ru

Суд открыл в банке конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов. Отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 8 ноября 2018 года.

Как сообщили в суде представители Банка России и временной администрации, по результатам обследования кредитной организации установлено, что она располагает активами в размере более 6,8 миллиарда рублей, а обязательства составляют около 11,9 миллиарда рублей.

Банк России ранее, в октябре, оценивал «дыру» в капитале РМБ примерно в 2,9 миллиарда рублей: объем активов — более 9 миллиардов рулей при обязательствах около 11,9 миллиарда рублей. Затем временная администрация уточнила оценку активов, а также произвела доформирование резервов.

Банк России с 4 сентября отозвал лицензию у РМБ в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.
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По данным регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 130-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 137-е место.

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