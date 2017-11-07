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13:45 (мск), источник: Podrobno.uz

На московских прилавках появился консервированный лагман и плов из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На прилавках московской сети магазинов здорового питания в продаже появись консервированный лагман и плов из Узбекистана, пишут пользователи соцсетей.

Источник: Podrobno.uz

Столь необычный вид консервов появился в сети магазинов, которая работает в Москве и Московской области, отмечает один из покупателей.

«До этого ел консервированный плов в красивой круглой упаковке. Похож. Но покупал его в “Корзинке” на Алайском в Ташкенте. В Москве встречаю впервые. Динамика, однако», — пишет автор поста в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в январе 2015 года в Узбекистане началось производство консервированного плова. Первое в стране предприятие по выпуску консервированного плова было построено в Сергелийском районе Ташкента.

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