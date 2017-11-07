На московских прилавках появился консервированный лагман и плов из Узбекистана

Столь необычный вид консервов появился в сети магазинов, которая работает в Москве и Московской области, отмечает один из покупателей.



«До этого ел консервированный плов в красивой круглой упаковке. Похож. Но покупал его в “Корзинке” на Алайском в Ташкенте. В Москве встречаю впервые. Динамика, однако», — пишет автор поста в Facebook.