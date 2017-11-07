Многострадальный Уралприватбанк перестал существовать

Уралприватбанк вошел в состав Бинбанка, который стал его правопреемником по всем обязательствам. Запись о прекращении деятельности уральской финорганизации внесена в госреестр юридических лиц 3 ноября. С сегодняшнего дня обслуживание клиентов Уралприватбанка в Екатеринбурге осуществляется в филиале Бинбанка, расположенном на Свердлова, 11а, передает «Уралинформбюро».

«Реорганизация не создает клиентам неудобств: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется, банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме», — пояснили в пресс-службе Бинбанка.

Клиентам рекомендуют обратить внимание на изменение по результатам реорганизации номеров счетов и реквизитов — после 1 февраля 2018 года зачисление денежных средств по старым реквизитам будет технически невозможно. Информацию о новых номерах можно получить в интернет-банке или офисе Бинбанка.