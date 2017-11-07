Многострадальный Уралприватбанк перестал существовать
По его обязательствам ответит Бинбанк.
По его обязательствам ответит Бинбанк.
Уралприватбанк вошел в состав Бинбанка, который стал его правопреемником по всем обязательствам. Запись о прекращении деятельности уральской финорганизации внесена в госреестр юридических лиц 3 ноября. С сегодняшнего дня обслуживание клиентов Уралприватбанка в Екатеринбурге осуществляется в филиале Бинбанка, расположенном на Свердлова, 11а, передает «Уралинформбюро».
«Реорганизация не создает клиентам неудобств: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется, банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме», — пояснили в
Клиентам рекомендуют обратить внимание на изменение по результатам реорганизации номеров счетов и реквизитов — после 1 февраля 2018 года зачисление денежных средств по старым реквизитам будет технически невозможно. Информацию о новых номерах можно получить в
Стоит отметить, что в сентябре 2017 года ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка. При этом поглощение финорганизацией Уралприватбанка, который испытывал проблемы не один год, анонсировалось еще в 2015 году.