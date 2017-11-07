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14:15 (мск), источник: dostup1.ru

Проект скоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург разработает столичная фирма

Компания выиграла аукцион по разработке бизнес-плана за 3,75 млн рублей.

Компания «Центр экономики инфраструктуры» из Москвы победила в аукционе на разработку бизнес-плана и паспорта проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург — фирма подготовит документы за 3,75 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на результаты торгов.

Как следует из документации аукциона, в торгах принимали участие две фирмы. ООО «Финансово-промышленные консультанты» было готово разработать бизнес-план за 4 млн рублей (без НДС). В итоге победителем стала компания «Центр экономики инфраструктуры», предложившая свои услуги на 250 тыс. рублей дешевле. Организатором торгов выступило АО «Скоростные магистрали» (дочерняя структура РЖД), а первоначальная цена аукциона составляла 5,9 млн рублей.

Напомним, идея создания ВСМ Челябинск — Екатеринбург предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит перевозить пассажиров и грузы из одного города в другой за 1 час 10 минут. По прогнозам, пассажиропоток линии на второй год эксплуатации составит 2 млн 150 тыс. человек. Проект магистрали планируется реализовать в рамках частной концессионной инициативы по принципу государственно-частного партнерства. Для его воплощения было создано хозяйственное партнерство, в которое вошли Челябинская и Свердловская области, компания «РВМ Капитал».

Транспортная стратегия развития России до 2030 года предусматривает реализацию следующих приоритетных проектов ВСМ: ВСЖМ-1 «Москва — Санкт-Петербург», ВСМ-2 «Москва — Казань — Екатеринбург» (с последующим включением Перми, Уфы и Челябинска) и ВСМ Центр-Юг «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер». Суммарная численность населения, проживающего в зоне тяготения планируемых высокоскоростных и скоростных линий, более 100 млн человек или около 70% общей численности населения России.

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