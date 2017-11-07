Проект скоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург разработает столичная фирма
Компания выиграла аукцион по разработке
Компания выиграла аукцион по разработке
Компания «Центр экономики инфраструктуры» из Москвы победила в аукционе на разработку
Как следует из документации аукциона, в торгах принимали участие две фирмы. ООО «Финансово-промышленные консультанты» было готово разработать
Напомним, идея создания ВСМ Челябинск — Екатеринбург предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит перевозить пассажиров и грузы из одного города в другой за 1 час 10 минут. По прогнозам, пассажиропоток линии на второй год эксплуатации составит 2 млн 150 тыс. человек. Проект магистрали планируется реализовать в рамках частной концессионной инициативы по принципу
Транспортная стратегия развития России до 2030 года предусматривает реализацию следующих приоритетных проектов ВСМ: ВСЖМ-1 «Москва — Санкт-Петербург», ВСМ-2 «Москва — Казань — Екатеринбург» (с последующим включением Перми, Уфы и Челябинска) и ВСМ