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14:01 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарская мэрия не освоила 230 млн рублей при ремонте дорог

Сэкономленные деньги вернут в краевой бюджет.

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 7 ноября — Новая Кубань. В этом году в краевой столице началась реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контракт заключен с Минтрансом на 7 лет. Выяснилось, что установленным нормам соответствуют менее 40% краснодарских дорог. А протяженность улично-дорожной сети не соответствует стандартам, связанным с количеством населения и численностью транспортных средств, приходящихся на душу населения.

На то, чтобы привести городские улицы в порядок только на этот год было выделено 2 млрд рублей. Бюджет проекта является трехуровневым: финансирование ведется из федеральной, краевой и городской казны.

За эти деньги в Краснодаре затеяли массовый ремонт дорог, который был сопряжен с рядом неудобств: пробки, перекрытые для движения центральные дороги и т. д.

«Результат — более 72 километров дорог на 46 участках в идеальном состоянии. Хоть Боинг сажай», — подвел итоги у себя в социальных сетях помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

При этом чиновник отмечает, что в ходе ремонта было сэкономлено 230 млн рублей.

Деньги будут возвращены в бюджет Краснодарского края. И это при том, что их вполне можно было бы потратить по их непосредственному целевому назначению.

Итак, во-первых, общественность изначально была возмущена ходом проведения дорожных работ. Чиновников критиковали за то, что вместо капитального ремонта наиболее проблемных улиц в Краснодаре организовали массовую замену асфальта.

Официально сообщалось, что участки были отобраны по итогам общественных слушаний. А за количеством местные власти вынуждены гнаться из-за того, что программа федеральная. Краснодар является не единственным участником проекта, администрация должна учитывать старания других субъектов РФ. Не может же Краснодар справиться с реализацией федерального проекта хуже остальных? В противном случае это чревато тем, что на участие во всероссийских программах в будущем рассчитывать станет сложнее.

Во-вторых, интересно, каким образом была достигнута экономия этих денежных средств? После проведения обследования улично-дорожной сети города эксперты установили, что выделенных средств хватит на ремонт 40 участков. Благодаря проведению госторгов, расценки были снижены.

Денег хватило на то, чтобы добавить в программу ещё 7 участков. При этом горожане неоднократно отмечали, что работы ведутся с нарушением технологий: асфальт укладывают в лужи и т. д. Не из-за расценок ли подрядчики на некоторых объектов трудились «спустя рукава»? Мэрия оперативно реагировала на все замечания, компании устраняли выявленные нарушения за свой счет.

В итоге осенью замена асфальта на большинстве запланированных участков была завершена. Рабочие продолжили освоение денег на установке дорожных ограждений, нанесении разметки и т. д.

Получается, что потратить все так и не вышло. А ведь на эти средства можно было бы начать работу по расширению проезжей части, развитию улично-дорожной сети и т. д. Учитывая то, что реализация проекта предусматривает ещё 6 лет сотрудничества с Минтрансом, финансовые перспективы для этого вполне реальны.

Отметить в этой ситуации важно тот факт, что деньги, выделенные из бюджета, хотя бы вернутся в него. Их целевое использование контролируют сразу несколько ведомств: прокуратура, Технадзор и т. д.

Видимо поэтому деньги и пришлось сэкономить, так как освоить под таким пристальным надзором крайне сложно.

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