Краснодарская мэрия не освоила 230 млн рублей при ремонте дорог
Сэкономленные деньги вернут в краевой бюджет.
Сэкономленные деньги вернут в краевой бюджет.
Краснодар. 7 ноября — Новая Кубань. В этом году в краевой столице началась реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контракт заключен с Минтрансом на 7 лет. Выяснилось, что установленным нормам соответствуют менее 40% краснодарских дорог. А протяженность
На то, чтобы привести городские улицы в порядок только на этот год было выделено 2 млрд рублей. Бюджет проекта является трехуровневым: финансирование ведется из федеральной, краевой и городской казны.
За эти деньги в Краснодаре затеяли массовый ремонт дорог, который был сопряжен с рядом неудобств: пробки, перекрытые для движения центральные дороги
«Результат — более 72 километров дорог на 46 участках в идеальном состоянии. Хоть Боинг сажай», — подвел итоги у себя в социальных сетях помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
При этом чиновник отмечает, что в ходе ремонта было сэкономлено 230 млн рублей.
Деньги будут возвращены в бюджет Краснодарского края. И это при том, что их вполне можно было бы потратить по их непосредственному целевому назначению.
Итак,
Официально сообщалось, что участки были отобраны по итогам общественных слушаний. А за количеством местные власти вынуждены гнаться
Денег хватило на то, чтобы добавить в программу ещё 7 участков. При этом горожане неоднократно отмечали, что работы ведутся с нарушением технологий: асфальт укладывают в лужи
В итоге осенью замена асфальта на большинстве запланированных участков была завершена. Рабочие продолжили освоение денег на установке дорожных ограждений, нанесении разметки
Получается, что потратить все так и не вышло. А ведь на эти средства можно было бы начать работу по расширению проезжей части, развитию
Отметить в этой ситуации важно тот факт, что деньги, выделенные из бюджета, хотя бы вернутся в него. Их целевое использование контролируют сразу несколько ведомств: прокуратура, Технадзор
Видимо поэтому деньги и пришлось сэкономить, так как освоить под таким пристальным надзором крайне сложно.