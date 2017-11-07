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14:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Обход Аксая подготовят к строительству за 5 миллиардов рублей

Строительство обхода планируют начать в следующем году.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Подготовка участка для строительства обхода Аксая обойдется в пять миллиардов рублей. Компания «Российские автомобильные дороги» объявила конкурс на выполнение работ. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Работы по строительству аксайского обхода должны начаться в следующем году. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Проезд на этом участке будет платным.

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