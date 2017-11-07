Обход Аксая подготовят к строительству за 5 миллиардов рублей
Строительство обхода планируют начать в следующем году.
Строительство обхода планируют начать в следующем году.
Подготовка участка для строительства обхода Аксая обойдется в пять миллиардов рублей. Компания «Российские автомобильные дороги» объявила конкурс на выполнение работ. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Работы по строительству аксайского обхода должны начаться в следующем году. Проект реализуется на условиях