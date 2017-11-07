Пункт досмотра грузов и транспорта построят в Ростове к ЧМ-2018
На реализацию проекта планируется направить более 36 млн рублей.
На реализацию проекта планируется направить более 36 млн рублей.
Удаленный пункт досмотра грузов и транспорта намерены построить в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Как сообщает
По словам чиновника, пункт досмотра планируется создать в соответствии с требованиями силовиков и Оргкомитета-2018 для предотвращения терактов и соблюдения безопасности.
На реализацию проекта предполагается направить более 36 млн рублей.
После ЧМ-2018 площадку пункта досмотра грузов и транспорта будут использовать как перехватывающую парковку для большегрузов.