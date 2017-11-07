Пункт досмотра грузов и транспорта построят в Ростове к ЧМ-2018

Источник: AP 2017

Удаленный пункт досмотра грузов и транспорта намерены построить в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Ростовской гордумы, со ссылкой на замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева, пункт досмотра грузов и транспорта предполагается разместить в левобережной зоне в 3 км от стадиона «Ростов-Арена».

По словам чиновника, пункт досмотра планируется создать в соответствии с требованиями силовиков и Оргкомитета-2018 для предотвращения терактов и соблюдения безопасности.

На реализацию проекта предполагается направить более 36 млн рублей.