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14:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пункт досмотра грузов и транспорта построят в Ростове к ЧМ-2018

На реализацию проекта планируется направить более 36 млн рублей.

Источник: AP 2017

Удаленный пункт досмотра грузов и транспорта намерены построить в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Ростовской гордумы, со ссылкой на замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева, пункт досмотра грузов и транспорта предполагается разместить в левобережной зоне в 3 км от стадиона «Ростов-Арена».

По словам чиновника, пункт досмотра планируется создать в соответствии с требованиями силовиков и Оргкомитета-2018 для предотвращения терактов и соблюдения безопасности.

На реализацию проекта предполагается направить более 36 млн рублей.

После ЧМ-2018 площадку пункта досмотра грузов и транспорта будут использовать как перехватывающую парковку для большегрузов.

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