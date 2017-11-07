Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года

Об этом говорится в одном из документов по итогам совещания с членами правительства. Ответственными за исполнение плана мероприятий назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор АИЖК Александр Плутник.

По оценкам участников рынка, если долевое строительство отменят, численность застройщиков сократится, снизится объем строительства жилья, а цены на жилье вырастут на 15−35%. Подготовить план поэтапного перехода с долевого строительства Владимир Путин поручил главе Минстроя Михаилу Меню еще в октябре. Сейчас застройщики оформляют проектную документацию, получают разрешение на строительство и сразу открывают продажи — строительство ведется на средства дольщиков.