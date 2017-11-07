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16:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования, минимизирующими риск граждан.

Об этом говорится в одном из документов по итогам совещания с членами правительства. Ответственными за исполнение плана мероприятий назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор АИЖК Александр Плутник.

По оценкам участников рынка, если долевое строительство отменят, численность застройщиков сократится, снизится объем строительства жилья, а цены на жилье вырастут на 15−35%. Подготовить план поэтапного перехода с долевого строительства Владимир Путин поручил главе Минстроя Михаилу Меню еще в октябре. Сейчас застройщики оформляют проектную документацию, получают разрешение на строительство и сразу открывают продажи — строительство ведется на средства дольщиков.

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