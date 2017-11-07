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15:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Почти шесть миллионов рублей направит Челябинская область на совершенствование контрольно-надзорной деятельности

Челябинская область признана лучшим регионом России по внедрению «дорожной карты» целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности».

Как сообщил на заседании Отраслевого проектного комитета по реализации приоритетного проекта «Реформирование контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области» заместитель главы региона Евгений Голицын, в деятельность органов государственной власти Южного Урала активно внедряются методы современного проектного управления.

По показателям выполнения разделов «дорожной карты» целевой модели Челябинская область лидирует среди всех остальных регионов России, выполнив 85% целевых показателей. Реализация проекта позволит снизить административную нагрузку на бизнес и отказаться от избыточного контроля. Стоимость мероприятий в рамках проекта составит 5,7 миллиона рублей, которые будут направлены на техническую поддержку типовых облачных решений и доработку ведомственных информационных программ.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, акцент на профилактику нарушений требований контролирующих структур станет одним из самых ценных составляющих реформы. Проверяющие должны вместе с предпринимателями предотвращать нарушения, помогать бизнесу разбираться и выполнять установленные нормы. Показателем эффективности данной работы станет статистика о сокращении количества пострадавших, пожаров, несчастных случаев и других инцидентов.

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