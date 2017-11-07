Почти шесть миллионов рублей направит Челябинская область на совершенствование контрольно-надзорной деятельности
Челябинская область признана лучшим регионом России по внедрению «дорожной карты» целевой модели «Осуществление
Челябинская область признана лучшим регионом России по внедрению «дорожной карты» целевой модели «Осуществление
Как сообщил на заседании Отраслевого проектного комитета по реализации приоритетного проекта «Реформирование
По показателям выполнения разделов «дорожной карты» целевой модели Челябинская область лидирует среди всех остальных регионов России, выполнив 85% целевых показателей. Реализация проекта позволит снизить административную нагрузку на бизнес и отказаться от избыточного контроля. Стоимость мероприятий в рамках проекта составит 5,7 миллиона рублей, которые будут направлены на техническую поддержку типовых облачных решений и доработку ведомственных информационных программ.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, акцент на профилактику нарушений требований контролирующих структур станет одним из самых ценных составляющих реформы. Проверяющие должны вместе с предпринимателями предотвращать нарушения, помогать бизнесу разбираться и выполнять установленные нормы. Показателем эффективности данной работы станет статистика о сокращении количества пострадавших, пожаров, несчастных случаев и других инцидентов.