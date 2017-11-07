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15:28 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области почти 13% получают зарплату ниже прожиточного минимума

В Ростовской области более 136 тысяч человек получают заработную плату, размер которой ниже прожиточного минимума. Такие данные приводит Ростовстат.

Всего по данным на 1 сентября в донском регионе работает 1,07 млн человек. При этом в других субъектах Южного федерального округа доля людей, получающих зарплату ниже прожиточного минимума меньше: в Краснодарском крае — 7,3%, в Волгоградской области — 9,4%, в Крыму — 10% и Севастополе — 7,4%.

Прожиточный минимум по Ростовской области за второй квартал 2017 года в расчете на душу населения установлен в размере 9,997 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 10,623 тыс. рублей, пенсионеров — 8,099 тыс. рублей, детей — 10,501 тыс. рублей.

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