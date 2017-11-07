В Ростовской области почти 13% получают зарплату ниже прожиточного минимума

Всего по данным на 1 сентября в донском регионе работает 1,07 млн человек. При этом в других субъектах Южного федерального округа доля людей, получающих зарплату ниже прожиточного минимума меньше: в Краснодарском крае — 7,3%, в Волгоградской области — 9,4%, в Крыму — 10% и Севастополе — 7,4%.