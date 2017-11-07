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15:55 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области разработали уникальную машину для АПК

На Волгоградском электромеханическом заводе в рамках программы импортозамещения изготовлен опытный образец самоходного опрыскивателя.

Как сообщает региональный комитет промышленности и торговли, преимуществами самоходных опрыскивателей являются ширина захвата до 20 метров, рабочая скорость в 25 км/ч, хороший обзор и защита персонала от вредных веществ. Конструкция машины позволяет работать на любых культурах, с любым междурядьем, при различной высоте растений.

— Создание такой продукции — первый опыт предприятия по производству сельхозмашин, но не единственная инновационная разработка. Ранее, в 2016 году, на этой площадке впервые в регионе освоили выпуск мобильных модульных скотобоен для перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день в производстве сельскохозяйственной техники заняты около 20 средних и малых предприятий Волгоградской области. В частности, «Югжелдормаш» и «Нью Тон» планомерно наращивают производство прицепной сельхозтехники, предприятием «Завод дождевальных машин» освоено производство оросительных систем барабанного типа, на ООО «Завод Самоходных машин» налажено производство гусеничных сельскохозяйственных тракторов, — пояснили в Облпромторге.

Отметим, что создание новых и модернизация действующих производств с привлечением инвестиций и средств господдержки — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначеной губернатором Андреем Бочаровым. За три года 23 предприятия Волгоградской области и три вуза в общей сложности получили 8,9 миллиарда рублей господдержки. В регионе введено в эксплуатацию 25 новых предприятий и крупных производственных участков на действующих площадках, создано почти три тысячи рабочих мест.

Напомним, что программа импортозамещения стартовала в стране с начала 2015 года. За этот период волгоградские предприятия произвели такой продукции на сумму 109,8 миллиарда рублей. В настоящее время в области 45 промышленных организаций выпускают 60 видов импортозамещающей продукции. В январе-июне 2017 года ее объем превысил 24,1 миллиарда рублей, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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