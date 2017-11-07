Первая партия низкопольных автобусов МАЗ поступила в Ханой
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия низкопольных автобусов МАЗ поступила в столицу Вьетнама Ханой, сообщили БЕЛТА в
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия низкопольных автобусов МАЗ поступила в столицу Вьетнама Ханой, сообщили БЕЛТА в
Представительство ОАО «МАЗ» во Вьетнаме проводит работу по продвижению пассажирской техники МАЗ на рынки стран
При существующей во Вьетнаме огромной конкуренции среди китайских, японских и корейских производителей автобусов главным преимуществом в выборе автобусов МАЗ стала возможность сборки низкопольных автобусов длиной 12 и 9 м из полноразборных (CKD) комплектов, что является уникальной практикой в мировом производстве автобусов со свободно несущей конструкцией каркаса.
Руководство столицы Вьетнама высоко оценило качество и технические параметры белорусской автотехники и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество по закупке городских автобусов для Ханоя. Существует потребность в замене подвижного состава автобусного парка Ханоя, в связи с этим планируется закупить не менее 300 единиц низкопольных автобусов до 2019 года.