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16:03 (мск), источник: БЕЛТА

Первая партия низкопольных автобусов МАЗ поступила в Ханой

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия низкопольных автобусов МАЗ поступила в столицу Вьетнама Ханой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Представительство ОАО «МАЗ» во Вьетнаме проводит работу по продвижению пассажирской техники МАЗ на рынки стран Юго-Восточной Азии. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи государственной транспортной корпорации Transerco, которая является ключевым перевозчиком пассажиров в городе Ханой, первой партии низкопольных автобусов МАЗ-103 из 15 единиц, собранных на базе сборочного автобусного завода корпорации Samco (Хошимин). В торжественной церемонии приняли участие посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин, заместитель председателя Народного комитета города Ханой, руководство корпораций Transerco и Samco, представительство ОАО «МАЗ» во Вьетнаме, а также компании-перевозчики из Вьетнама.

При существующей во Вьетнаме огромной конкуренции среди китайских, японских и корейских производителей автобусов главным преимуществом в выборе автобусов МАЗ стала возможность сборки низкопольных автобусов длиной 12 и 9 м из полноразборных (CKD) комплектов, что является уникальной практикой в мировом производстве автобусов со свободно несущей конструкцией каркаса.

Руководство столицы Вьетнама высоко оценило качество и технические параметры белорусской автотехники и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество по закупке городских автобусов для Ханоя. Существует потребность в замене подвижного состава автобусного парка Ханоя, в связи с этим планируется закупить не менее 300 единиц низкопольных автобусов до 2019 года.

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