В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»

Еврокомиссия на этой неделе, как ожидается, представит пакет поправок к газовой директиве. Документ должен быть одобрен Советом стран ЕС и Европарламентом. «Директива начинает применяться с момента принятия, то есть это может быть задолго до конца 2018 года», — сообщил информированный источник РИА Новостей.

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В настоящее время ряд норм третьего энергопакета ЕС, регулирующего в том числе и внутренний рынок газа, не распространяются на морские участки газопроводов. Еврокомиссия обсуждает возможность внесения поправок в газовую директиву, чтобы распространить ее действие на будущие морские участки газопроводов. Учитывая, что «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, новые требования ЕС вполне могут быть применены к этому проекту.

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете признавал, что изменения в газовую директиву нужны, чтобы в будущем не повторилась ситуация с «Северным потоком-2».

Однако в Евросоюзе сегодня нет согласованной позиции по предоставлению мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией по этому газопроводу.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер в октября констатировал, что есть страны ЕС, которые считают, что в принципе для этого нет оснований.

В начале октября зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, попытки распространить Третий энергетический пакет Евросоюза на «Северный поток-2» не прекращаются, хотя юридический департамент ЕС дал однозначно отрицательное заключение применимости этих законодательных актов к проекту.

В свою очередь шведский посол в Москве Петер Эриксон признал, что юридических оснований для блокировки проекта «Северный поток-2» нет.