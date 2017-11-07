Прожиточный уровень в Прикамье в третьем квартале 2017 года остался на уровне 10 тыс. руб
Средняя величина прожиточного уровня в Пермском крае в третьем квартале 2017 года установлена в размере 10098 руб.
Средняя величина прожиточного уровня в Пермском крае в третьем квартале 2017 года установлена в размере 10098 руб.
Для трудоспособного населения этот показатель определен в 10804 руб.,
Для трудоспособного населения этот показатель определен в 10804 руб., детей — 10289 руб.
Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников 1 ноября. По сравнению с цифрами второго квартала 2017 года эти показатели не изменились.