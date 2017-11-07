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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Прожиточный уровень в Прикамье в третьем квартале 2017 года остался на уровне 10 тыс. руб

Средняя величина прожиточного уровня в Пермском крае в третьем квартале 2017 года установлена в размере 10098 руб.

Для трудоспособного населения этот показатель определен в 10804 руб.,

Для трудоспособного населения этот показатель определен в 10804 руб., детей — 10289 руб.

Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников 1 ноября. По сравнению с цифрами второго квартала 2017 года эти показатели не изменились.

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