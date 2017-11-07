Тысячи объектов недвижимости нашли за алматинцами налоговики

Стоит отметить, что некоторые налогоплательщики не знали о наличии у них такой недвижимости и сейчас принимают меры по снятию арестов со счетов за неисполнение уведомления.

Как сообщили в ДГД, 1415 из 6103 владельцев предоставили форму 700 и рассчитали уплачиваемые налоги после уведомления. 2600 предоставили пояснение о том, что у них не возникают обязательства по предоставлению такой формы по разным причинам: имущество передано в доверительное управление, в связи с чем обязанность возлагается на доверяемого, владеют общей совместной собственностью — в этом случае определяется один плательщик, либо прислали документы о том, что объект является холодной пристройкой или подвалом.

В свою очередь, от остальных налоговики ждут ответа и в течение 30 дней принимают меры, такие как блокировка расчетных счетов — это делается автоматически, с помощью программы, направляющей уведомление в банк.

«Сам факт уведомления не означает, что все должны сдавать форму 700. Если у налогоплательщика есть подтверждающие документы, он должен предоставить ответ в срок 30 рабочих дней со дня получени уведомления. Остальные, кто владеет нежилым помещением, используемым в коммерческих целях, должны сдавать форму 700. Мы советуем всем пользователям кабинета налогоплательщика проверять его хотя бы раз в 15 дней на предмет наличия уведомления. Тем, у кого кабинета нет, мы направляем уведомление заказным письмо», — прокомментировали в ведомстве.

В целом, по данным ДГД в Алматы имеется 18 898 объектов нежилой недвижимости которыми владеют 12 104 налогоплательщиков.

В ведомстве пояснили, что, физические лица, в том числе частные нотариусы, судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, которые владеют нежилымм помещением за исключением холодных пристроек, хозяйственных построек, цокольных этажей, подвалов, гаражей, должны согласно нормам Налогового кодекса, исчислять (самостоятельно рассчитывать) уплачивать налог на имущество и предоставлять налоговую отчетность как индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента.

Для этого до 31 марта следующего за отчетным года сдается декларация — форма 700. К примеру, за 2017 год она сдается не позднее 31 марта 2018 года. Ставка — 0,5 процентов от налоговой базы.