«Почта России» три месяца безуспешно искала письмо вице-спикера Госдумы
Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов отчитался о неудачных поисках потерянного письма
Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов отчитался о неудачных поисках потерянного письма
«Могу сказать, очевидно, что вы отправляли его не как депутатскую почту, а
Он добавил, что по тому адресу, куда Епифанова отправляла письмо, находится около 70 офисов, и почтальонам трудно туда попасть.
Епифанова в октябре пожаловалась на пропажу письма главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, передавал «Интерфакс». Депутат говорила, что отправила документы почтой в июле.