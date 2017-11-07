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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Отставание от сроков строительства пермского зоопарка увеличилось до 4 месяцев

Отставание по срокам строительства Пермского зоопарка увеличилось до 140−150 дней.

Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram.

В тоже время глава Прикамья отметил, что АО «РЖДстрой» (выступает в качестве подрядчика) удалось решить практически все проблемы, связанные со строительством. «Они полностью владеют ситуацией и предпринимают все усилия: решили вопросы по зарплате строителей, сменили субподрядчика, усиливают управление и контроль на объекте, мобилизуют дополнительные силы», — сообщает господин Решетников. Ранее он ставил задачу — сократить отставание по срокам до 2 месяцев до конца 2017 года.

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Напомним, контракт на строительство первой очереди пермского зоопарка с АО «РЖДстрой» был заключен в начале 2017 года. Стоимость работ по контракту составляет 1,833 млрд руб. В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административного здания, здания ветеринарной лечебницы, монтаж инженерных сетей. Срок окончания работ — март 2018 года. В качестве субподрядчика строительства выступало ООО «СТУЗ». Однако позже «РЖДстрой» заменил субподрядчика на ООО «Корпорация Р-Индустрия».

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