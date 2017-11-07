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15:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Спустя 21 день в Башкирии сняли карантин, установленный из-за ящура

В ходе ликвидации последствий было уничтожено 1700 голов скота. Часть дорог перекрывали, на пропускных пунктах действовали дезинфекционные барьеры.

Параллельно в республике вакцинировали около 100 тысяч крупного и мелкого рогатого скота.

Предполагаемый ущерб от вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах оценивается в 60 миллионов рублей.

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