Спустя 21 день в Башкирии сняли карантин, установленный из-за ящура
В ходе ликвидации последствий было уничтожено 1700 голов скота. Часть дорог перекрывали, на пропускных пунктах действовали дезинфекционные барьеры.
В ходе ликвидации последствий было уничтожено 1700 голов скота. Часть дорог перекрывали, на пропускных пунктах действовали дезинфекционные барьеры.
Параллельно в республике вакцинировали около 100 тысяч крупного и мелкого рогатого скота.
Предполагаемый ущерб от вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах оценивается в 60 миллионов рублей.