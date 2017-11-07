ЕБРР: экономика Казахстана будет расти в нынешнем и будущем году
АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,8% в 2017 году и на 3,5% в 2018 году.
АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,8% в 2017 году и на 3,5% в 2018 году.
Это произойдет за счет увеличения объемов добычи нефти и ее стоимости. А также благодаря возобновлению роста реальных доходов, усилению активности в строительстве, сельском хозяйстве и транспорте.
В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Казахстана на уровне 2.4%. Банк ожидает, что инфляция останется в пределах 6−8%. Консолидация банковского сектора Казахстана будет способствовать очищению балансов банков с наиболее крупными портфелями проблемных кредитов.
ЕБРР отслеживает экономику 37 стран с развивающейся экономикой, где банк финансирует проекты и оказывает поддержку реформам, способствующим развитию устойчивой и «зеленой» рыночной экономики.
В текущем году темпы роста выросли в 27 странах операций ЕБРР, причем такой широкий подъем отмечен впервые после 2010 года. В первой половине года позитивный рост отмечен во всех странах региона за исключением Азербайджана и БЮР Македония.
В ряде стран, в частности в Румынии и Турции, темпы роста сравнимы с предкризисными уровнями середины нулевых годов. Ожидается, что в 2018 году рост экономики в регионе продолжится, однако несколько более умеренными темпами в 3%.