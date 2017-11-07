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15:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЕБРР: экономика Казахстана будет расти в нынешнем и будущем году

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,8% в 2017 году и на 3,5% в 2018 году.

Источник: Sputniknews.kz

Это произойдет за счет увеличения объемов добычи нефти и ее стоимости. А также благодаря возобновлению роста реальных доходов, усилению активности в строительстве, сельском хозяйстве и транспорте.

В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Казахстана на уровне 2.4%. Банк ожидает, что инфляция останется в пределах 6−8%. Консолидация банковского сектора Казахстана будет способствовать очищению балансов банков с наиболее крупными портфелями проблемных кредитов.

Банк резко пересмотрел прогнозы экономического роста на 2017 год из-за роста экспорта, восстановления объемов инвестиций и укрепления цен на сырье. Все это способствует широкомасштабному подъему. Средние темпы роста в регионе операций ЕБРР прогнозируются в текущем году на уровне 3,3%, что на 0,9% превышает предыдущий прогноз, опубликованный в мае этого года и на 1,9% опубликованный в 2016 году.

ЕБРР отслеживает экономику 37 стран с развивающейся экономикой, где банк финансирует проекты и оказывает поддержку реформам, способствующим развитию устойчивой и «зеленой» рыночной экономики.

В текущем году темпы роста выросли в 27 странах операций ЕБРР, причем такой широкий подъем отмечен впервые после 2010 года. В первой половине года позитивный рост отмечен во всех странах региона за исключением Азербайджана и БЮР Македония.

В ряде стран, в частности в Румынии и Турции, темпы роста сравнимы с предкризисными уровнями середины нулевых годов. Ожидается, что в 2018 году рост экономики в регионе продолжится, однако несколько более умеренными темпами в 3%.

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