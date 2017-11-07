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16:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские власти потратят 2 млн рублей на сувениры ко 2 февраля

Депутаты Волгоградской областной Думы закупят ко 2 февраля сувениры для мероприятий на два миллиона рублей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, мероприятия будут посвящены 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Депутаты планируют приобрести 650 подарочных наборов, представляющих собой «фронтовые посылки». Внутри каждого из них будут находиться набор конфет, термос, черный чай и чашка из нержавейки.

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