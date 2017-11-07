Волгоградские власти потратят 2 млн рублей на сувениры ко 2 февраля
Депутаты Волгоградской областной Думы закупят ко 2 февраля сувениры для мероприятий на два миллиона рублей.
Депутаты Волгоградской областной Думы закупят ко 2 февраля сувениры для мероприятий на два миллиона рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, мероприятия будут посвящены 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Депутаты планируют приобрести 650 подарочных наборов, представляющих собой «фронтовые посылки». Внутри каждого из них будут находиться набор конфет, термос, черный чай и чашка из нержавейки.