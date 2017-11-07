Власти Воронежской области направят до 2,7 млн рублей на уборку Кольцовского сквера

Казенное предприятие «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области» объявило о поиске подрядчика для комплексного обслуживания территории Кольцовского сквера. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта составит 2,7 млн рублей. Средства потратят из регионального бюджета. Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 понедельника, 13 ноября. Аукцион состоится в пятницу, 17 ноября.

Подрядчик должен обеспечить сотрудников инвентарем, расходными материалами, средствами для уборки и необходимым оборудованием. Рабочие будут ежедневно убирать дорожки и тротуары, мыть лавочки и очищать урны от мусора в Кольцовском сквере. Работы будут проводить в течение 2018 года. Территорию сквера будут убирать дважды в день — с 6:00 до 8:00 и с 13:00 до 16:00. Уборки будут отличаться в зависимости от сезона. Например, в зимний период рабочие будут вывозить снег с помощью техники раз в три дня.