Руководителей «Кингкоул» и «Кингкоул «ЮГ» осудят за преднамеренное банкротство предприятий
В Ростовской области руководителей «Кингкоул» и «Кингкоул «ЮГ» обвиняют в совершении преднамеренного банкротства предприятий. Об этом сообщает региональная
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В Ростовской области руководителей «Кингкоул» и «Кингкоул «ЮГ» обвиняют в совершении преднамеренного банкротства предприятий. Об этом сообщает региональная
По версии следствия, обвиняемые уклонялись от исполнения денежных обязательств, намеренно наращивая дебиторские и кредиторские задолженности предприятий. Это повлекло к прекращению хозяйственной деятельности и признанию банкротами подконтрольных «Кингкоул» компаний, причинение ущерба 15 контрагентам на общую сумму более 1 млрд рублей, сокращение на одну тысячу штата работников, образование задолженности по заработной плате.
Уголовное дело направлено в Гуковский городской суд для рассмотрения по существу.