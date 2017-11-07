Руководителей «Кингкоул» и «Кингкоул «ЮГ» осудят за преднамеренное банкротство предприятий

По версии следствия, обвиняемые уклонялись от исполнения денежных обязательств, намеренно наращивая дебиторские и кредиторские задолженности предприятий. Это повлекло к прекращению хозяйственной деятельности и признанию банкротами подконтрольных «Кингкоул» компаний, причинение ущерба 15 контрагентам на общую сумму более 1 млрд рублей, сокращение на одну тысячу штата работников, образование задолженности по заработной плате.