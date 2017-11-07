АБР выделит Узбекистану кредит в $2,3 млрд для развития энергосектора
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития намерен выделить правительству Узбекистана в 2018—2020 годы кредит в объеме 2,29 миллиарда долларов. Об этом сообщает
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития намерен выделить правительству Узбекистана в 2018—2020 годы кредит в объеме 2,29 миллиарда долларов. Об этом сообщает
Из обычных капитальных ресурсов финансового учреждения в течение ближайших трех лет банк направит1,54 миллиарда долларов, из льготных средств Азиатского фонда развития — 750 миллионов долларов.
По информации АБР, предполагаемая программа операций в Узбекистане в 2018—2020 годы — продолжение стратегии партнерства на 2012−2016 годы и согласуется с недавними инициативами правительства Узбекистана.
Основной объем кредитных средств — 750 миллиарда долларов — планируется выделить на модернизацию энергетического сектора Узбекистана (реконструкция тепловых и гидроэлектростанций, а также линий электропередач). В строительство транспортной инфраструктуры и систем водоснабжения собираются направить более 790 миллионов долларов.