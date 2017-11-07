Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Термальный источник, который, по легенде, создал сам Сатурн
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
РФ отреагировала на заливку цементом Вечного огня в Киеве
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
18:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Скандальная прибавка к нефти

Сегодня стоимость североморской нефти Brent впервые с мая 2015 года превысила отметку $65 за баррель. За два дня цены выросли почти на 6% на фоне задержаний высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии и обострения отношения между Эр-Риядом и Тегераном. В выигрыше оказались российские фондовые индексы, поднявшиеся за день на 3,2−3,4%.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Во вторник стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке поднялась выше уровня $65 за баррель. В ходе торгов цена достигала отметки $65,37 за баррель, что на 1% выше закрытия понедельника. Стоимость российской нефти Urals поднялась до отметки $64,87 за баррель. За два дня цены на нефть выросли почти на 6%.

Обновления максимума способствовали сообщения о том, что в Эр-Рияде прошли масштабные задержания высокопоставленных лиц. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 человек, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Саудовская Аравия — крупнейший производитель нефти не только в ОПЕК, но и в мире, поэтому любой рост политической неопределенности оказывает существенное влияние на динамику нефтяных котировок. По данным Bloomberg, каждый третий баррель, добытый картелем, приходится на Саудовскую Аравию (10,01 млн баррелей в день).

Нервозность на рынке усиливается на фоне обострения отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Власти Саудовской Аравии обвинили Иран в поставках баллистических ракет йеменским мятежникам-хуситам, что в Эр-Рияде рассматривают как прямую военную угрозу со стороны Ирана, заявил в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он подчеркнул, что подобные действия «можно рассматривать как акт войны против королевства». «Возможный (военный.— “Ъ”) конфликт может привести к ограничению значительных объемов сырья из региона, — заявил агентству Reuters Шейн Шанель из ASR Wealth Advisers.— По нашим прогнозам, к концу года WTI будет торговаться выше $60 (за баррель.— “Ъ”), а цена Brent может перешагнуть за $70 (за баррель.— “Ъ”)».

Повышение цен на нефть оказало положительное влияние на российский рынок акций. В ходе торгов ведущие российские фондовые индексы поднялись на 3,3−3,4%. В результате индекс ММВБ поднялся до максимума с 17 февраля — 2147 пунктов.

Виталий Гайдаев

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Вдове отравленного банкира нашлось оправдание
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
Минфин поспорил с Медведевым из-за льгот для самозанятых
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь