Скандальная прибавка к нефти

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Во вторник стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке поднялась выше уровня $65 за баррель. В ходе торгов цена достигала отметки $65,37 за баррель, что на 1% выше закрытия понедельника. Стоимость российской нефти Urals поднялась до отметки $64,87 за баррель. За два дня цены на нефть выросли почти на 6%.

Обновления максимума способствовали сообщения о том, что в Эр-Рияде прошли масштабные задержания высокопоставленных лиц. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 человек, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Саудовская Аравия — крупнейший производитель нефти не только в ОПЕК, но и в мире, поэтому любой рост политической неопределенности оказывает существенное влияние на динамику нефтяных котировок. По данным Bloomberg, каждый третий баррель, добытый картелем, приходится на Саудовскую Аравию (10,01 млн баррелей в день).

Нервозность на рынке усиливается на фоне обострения отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Власти Саудовской Аравии обвинили Иран в поставках баллистических ракет йеменским мятежникам-хуситам, что в Эр-Рияде рассматривают как прямую военную угрозу со стороны Ирана, заявил в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он подчеркнул, что подобные действия «можно рассматривать как акт войны против королевства». «Возможный (военный.— “Ъ”) конфликт может привести к ограничению значительных объемов сырья из региона, — заявил агентству Reuters Шейн Шанель из ASR Wealth Advisers.— По нашим прогнозам, к концу года WTI будет торговаться выше $60 (за баррель.— “Ъ”), а цена Brent может перешагнуть за $70 (за баррель.— “Ъ”)».

Повышение цен на нефть оказало положительное влияние на российский рынок акций. В ходе торгов ведущие российские фондовые индексы поднялись на 3,3−3,4%. В результате индекс ММВБ поднялся до максимума с 17 февраля — 2147 пунктов.