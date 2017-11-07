Россию наводнили китайцы без виз

Источник: РИА "Новости"

Больше всего китайцев без виз приезжали посмотреть Москву (296 тысяч визитов), однако самый значительный рост турпотока по сравнению с прошлым годом — 36 процентов, по данным ассоциации «Мир без границ» — у Амурской области.

Организация объясняет рост турпотока интересом гостей из КНР к социалистическому прошлому страны в год столетия революции.

Тем не менее, много туристов приезжает и полюбоваться на природу: Байкал, Сибирь и Русскую Арктику.

Как правило, в Россию из Китая приезжают женщины примерно 50 лет. По сравнению с 2015 годом туристы значительно помолодели: тогда их средний возраст составлял 58 лет.

«Ключевыми задачами с точки зрения дальнейшего развития въездного туризма из Китая является расширение географии поездок и спектра предложений для китайских путешественников, в том числе за счет экологических, сельских, гастрономических и промышленных туров», — комментирует статистику руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках между Россией и Китаем вступило в силу с конца февраля 2000 года. Группы от пяти до пятидесяти человек могут до пятнадцати суток находится на территории другой страны по общему списку, не оформляя личные туристические визы.