Власти рассказали, как жителей Краснодара будут расселять из ветхого жилья

Источник: Югополис

По данным мэрии Краснодара, на территории города признаны аварийными и подлежащими расселению 79 многоквартирных жилых домов, 28 из них будут расселены до конца 2017 года, оставшийся 51 дом — а это более 480 квартир и 911 человек — включены в муниципальную программу по расселению.

Программу предполагается реализовывать в три этапа — 2018−2019, 2019−2020 и 2020 — 2021 годы за счет средств местного бюджета. На первом этапе — в 2018 году — планируется расселить 8 многоквартирных жилых домов — это 94, 5 млн руб.

Сейчас в Краснодаре подготовлен к сносу 31 аварийный дом, демонтаж выполняют подрядные организации.

— Освобождающиеся в результате сноса земельные участки должны использоваться в интересах города и горожан для создания зеленых зон, детских площадок, других общественных территорий. В том числе в ближайшее время мы должны определить, каким образом будет использоваться земельный участок на месте сгоревшего дома по улице Гимназической, где сейчас идут работы по демонтажу здания, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.