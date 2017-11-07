Власти рассказали, как жителей Краснодара будут расселять из ветхого жилья
Программа по расселению из ветхого и аварийного жилья в Краснодаре будут реализовывать в три этапа: в 2018—2019, 2019—2020 и в 2020—2021 годах.
Программа по расселению из ветхого и аварийного жилья в Краснодаре будут реализовывать в три этапа: в 2018—2019, 2019—2020 и в 2020—2021 годах.
По данным мэрии Краснодара, на территории города признаны аварийными и подлежащими расселению 79 многоквартирных жилых домов, 28 из них будут расселены до конца 2017 года, оставшийся 51 дом — а это более 480 квартир и 911 человек — включены в муниципальную программу по расселению.
Программу предполагается реализовывать в три этапа — 2018−2019, 2019−2020 и 2020 — 2021 годы за счет средств местного бюджета. На первом этапе — в 2018 году — планируется расселить 8 многоквартирных жилых домов — это 94, 5 млн руб.
Сейчас в Краснодаре подготовлен к сносу 31 аварийный дом, демонтаж выполняют подрядные организации.
— Освобождающиеся в результате сноса земельные участки должны использоваться в интересах города и горожан для создания зеленых зон, детских площадок, других общественных территорий. В том числе в ближайшее время мы должны определить, каким образом будет использоваться земельный участок на месте сгоревшего дома по улице Гимназической, где сейчас идут работы по демонтажу здания, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Муниципальная программа переселения из ветхого жилья на Кубани работает с 2009 г. Напомним, еще в 2014 году власти региона сообщали, что в Краснодаре переселение людей из аварийного жилья завершится в течение 3 лет.